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Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Polizei unterstützt künftig die "Tour der Hoffnung" mit Spenden aus Fahrradcodierungen

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Giessen (ots)

(mb) Spenden aus Fahrradcodierungen kommen krebskranken Kindern zugute

Die im Rahmen der kostenlosen Fahrradcodierungen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Gießen gesammelten freiwilligen Spenden kommen ab sofort der Spendeninitiative Tour der Hoffnung zugute.

Im Beisein des Dienststellenleiters der Polizeistation Gießen Nord, Erster Polizeihauptkommissar Mark Weiershausen, übergab der Vorsitzende der Tour der Hoffnung, Dr. Matthias Rinn am 01.06.2026 die neue Spendenbox offiziell an die Koordinatorin der Fahrradcodieraktionen, Polizeioberkommissarin Monika Baumgart.

Die Tour der Hoffnung unterstützt seit dem Jahr 1983 - damals noch unter dem Namen "Tour Peiper" und seit 1994 als "Tour der Hoffnung" - krebskranke Kinder sowie entsprechende Einrichtungen. Jahr für Jahr treten zahlreiche prominente Unterstützerinnen und Unterstützer in die Pedale, um auf einer Benefiz-Radtour Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

In diesem Jahr führt die Tour nach dem Prolog in Gießen weiter über Magdeburg bis nach Leipzig.

Dr. Matthias Rinn bedankte sich bei der Polizei für die stetige und verlässliche Unterstützung der guten Sache. Die Polizeidirektion Gießen freut sich, mit den Spenden aus den Fahrradcodieraktionen künftig einen weiteren Beitrag zur Unterstützung krebskranker Kinder leisten zu können.

Neben dem wichtigen Beitrag zur Diebstahlprävention bieten die kostenlosen Fahrradcodierungen damit künftig einen zusätzlichen Mehrwert: Wer sein Fahrrad codieren lässt, kann gleichzeitig eine Initiative unterstützen, die sich seit Jahrzehnten für krebskranke Kinder engagiert.

Unsere Schutzleute vor Ort (SvO) der Polizeidirektion Gießen bieten an den folgenden Terminen eine kostenlose Fahrradcodierungen an:

- 04.06.2026, 09.30-16.30 Uhr bei der Polizeistation Grünberg im Rahmen "Grünberg auf der Rolle" durch SvO Jakob Polom - 13.06.2026, 15.30-17.30 Uhr auf dem Gemeindefest in Langgöns durch SvO Lisa Romfeld - 18.06.2026, 14.00-18.00 Uhr vor dem Rathaus in Allendorf/Lumda durch SvO Jakob Polom - 25.06.2026, 15.00-17.00 Uhr, vor dem Rathaus der Stadt Staufenberg durch SvO Monika Baumgart - 30.06.2026, 14.00-16.00 Uhr, Bauhof der Gemeinde Buseck durch SvO Monika Baumgart - 23.08.2026, 10.00-16.00 Uhr, Rabenau-Londorf (Burggarten) im Rahmen des 24. Autofreiens Sonntag (Autofreies Lumdatal) durch SvO Jakob Polom - 23.08.2026, 10.00-16.00 Uhr, Staufenberg/Mainzlar auf dem Parkplatz an der L 3146 Burggarten) im Rahmen des 24. Autofreiens Sonntag (Autofreies Lumdatal) durch SvO Monika Baumgart - 29.08.2026, Uhrzeit n.n.b., Biebertal-Fellingshausen im Rahmen des Brunnenfestes durch SvO Monika Baumgart

Monika Baumgart ist Schutzfrau vor Ort für den Bereich Biebertal, Buseck, Lollar, Staufenberg und Wettenberg und telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 0641/7006-3758.

Lisa Romfeld ist Schutzfrau vor Ort für den Bereich Linden, Langgöns und Heuchelheim und telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 0641/7006-3525.

Jakob Polom ist Schutzmann vor Ort für den Bereich Hungen, Lich, Allendorf (Lumda), Laubach, Reiskirchen und Rabenau und telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 06401/9143360.

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