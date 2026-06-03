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Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Bei Unfall verletzt und geflüchtet + Unfallbeteiligter gesucht + Fenster aufgebrochen

Giessen (ots)

Gießen: Bei Unfall verletzt und geflüchtet

Zwei Personen auf einem E-Roller kollidierten am Samstagabend (30.5.) in der Grünberger Straße / Ecke Heyerweg mit einem Opel. Laut Zeugenangaben querte der Roller die Grünberger Straße im Bereich der Fußgängerampel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto. Die Personen auf dem Roller kamen zu Fall, eine Person wurde über die Windschutzscheibe des Opels geschleudert, sodass diese splitterte.

Nach dem Zusammenstoß gegen 21.55 Uhr flüchteten die beiden Jugendlichen jedoch sofort. Einer zu Fuß in Richtung der Clevelandstraße, der andere mit dem Roller in Richtung Heyerweg. Eine Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg. Am Opel entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Am Auto fand die verständigte Polizeistreife Blutanhaftungen, weshalb vermutet wird, dass mindestens eine der flüchtigen Personen verletzt wurde. Die beiden Flüchtigen sind den Beschreibungen nach Jugendliche im Alter von ca. 13 bis 15 Jahren. Einer war dunkel gekleidet, der andere trug eine Jeans.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zu den Unfallbeteiligten auf dem E-Roller machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallbeteiligter gesucht

Auf dem Parkplatz des Badezentrums Ringallee kam es am Sonntag (24.5.) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Gegen 15.40 Uhr stieß die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens beim Rangieren gegen die Fußgängerin, die mit einem kleinen Kind dort unterwegs war. Die Autofahrerin erkundigte sich sofort nach dem Wohlbefinden der Fußgängerin und bot einen Personalienaustausch an. Die Angefahrene selbst gab aber an, dass sie unverletzt und ein Austausch daher nicht nötig sei. Die Autofahrerin fuhr daraufhin davon. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Fußgängerin doch Verletzungen erlitten hat. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität der Fahrerin. Sie wurde als Mitte 40, ca. 165 cm groß und mit rötlich gefärbten, kurzen Haaren beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Fenster aufgebrochen

Ein Einbrecher erbeutete am Montag (1.6.) Schmuck und Bargeld. Zwischen 7.40 Uhr und 11.40 Uhr stieg er in ein Einfamilienhaus in der Kantstraße ein. Der Unbekannte hatte sich zuvor an mehreren Fenstern zu schaffen gemacht und kletterte schließlich über ein aufgebrochenes Fenster in die Wohnräume. Dort suchte er nach Wertgegenständen. Mit seiner Beute entkam er unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

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