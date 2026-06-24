Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Sonderdienst zur Vegetationsbrandbekämpfung: Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup bereiten sich auf heiße Tage vor

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Wildeshausen (ots)

Unter der Leitung der Feuerwehr Düngstrup führten die Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup am 23. Juni einen gemeinsamen Sonderdienst zum Thema Vegetationsbrandbekämpfung durch. Ziel der Ausbildung war es, die Einsatzkräfte gezielt auf die bevorstehenden heißen Tage und die damit einhergehende Trockenheit vorzubereiten.

Vegetationsbrände stellen die Feuerwehren vor besondere Herausforderungen. Neben den taktischen Anforderungen bei der Brandbekämpfung sind auch die körperlichen Belastungen für die Einsatzkräfte erheblich. Hohe Temperaturen, schwere Schutzkleidung und der Einsatz von umfangreicher Ausrüstung verlangen den Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern einiges ab. Daher wurde im Rahmen des Sonderdienstes auch auf die Bedeutung einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr sowie einer guten Einsatzvorbereitung hingewiesen.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf den taktischen Maßnahmen bei Vegetations- und Flächenbränden. "Gerade Flächenbrände können sich aufgrund anhaltender Trockenheit und bereits leichter Windverhältnisse innerhalb kürzester Zeit ausbreiten. Aus einem zunächst kleinen Brandherd kann sich schnell ein mehrere Hektar großer Großbrand entwickeln", betont Jannik Stiller, Pressesprecher der Feuerwehr. Besonders wichtig ist hierbei die richtige Positionierung von Einsatzkräften und Fahrzeugen. Durch wechselnde Windrichtungen kann sich die Ausbreitungsrichtung des Feuers kurzfristig ändern, wodurch erhebliche Gefahren für die eingesetzten Kräfte entstehen können.

Zu Beginn des Sonderdienstes wurden die wichtigsten Grundlagen und Gefahren in einem theoretischen Ausbildungsblock vermittelt. Anschließend konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das erlernte Wissen praktisch anwenden. Mit Fahrzeugen und spezieller Ausrüstung wurden verschiedene Einsatzszenarien trainiert, um die sichere und effektive Bekämpfung von Vegetationsbränden zu üben.

Der Sonderdienst verlief erfolgreich und bot den Einsatzkräften wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Einsätze. Durch die Kombination aus Theorie und Praxis konnten bestehende Kenntnisse vertieft und neue Erfahrungen gesammelt werden. Mit Blick auf die angekündigten hohen Temperaturen am kommenden Wochenende sehen sich die Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup gut vorbereitet, um auf mögliche Vegetations- und Flächenbrände schnell und professionell reagieren zu können.

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