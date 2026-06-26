Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Gemeinsames Engagement ermöglicht mobile Stromversorgung für die Jugendfeuerwehr

Bild-Infos

Download

Gemeinde Großenkneten (ots)

Aus einer Idee beim gemeinsamen Grillabend während des Jugendfeuerwehr-Zeltlagers in Delmenhorst im vergangenen Jahr ist nun ein wertvolles Projekt für die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Großenkneten entstanden. Dank des gemeinsamen Engagements der vier Fördervereine der Ortsfeuerwehren sowie einer großzügigen Spende der Firma EC-Service GmbH steht der Jugendfeuerwehr künftig eine mobile Stromversorgung mit Solarmodul zur Verfügung.

Den Anstoß für das Vorhaben gab die Situation auf dem damaligen Zeltlager. Da den einzelnen Jugendgruppen auf dem Zeltlagergelände keine Stromversorgung zur Verfügung stand, konnten beispielsweise Mobiltelefone nicht geladen sowie Medikamente oder Erfrischungsgetränke nicht gekühlt werden. Schnell entstand die Idee, eine autarke Powerstation mit Solarmodul für die Jugendfeuerwehr zu beschaffen.

Die Vertreter der vier Fördervereine setzten sich daraufhin zusammen und warben bei ortsansässigen Elektrofachbetrieben um Unterstützung für das Projekt.

Mit Dirk Schönhoff, Elektrotechnikermeister aus Sage, fand sich schnell ein begeisterter Unterstützer. Mit seiner Firma EC-Service GmbH übernahm er die Beschaffung einer AlphaESS BlackBee 2000 Powerstation mit einer Nennkapazität von 2,2 kWh sowie eines passenden faltbaren Solarmoduls und stellte beides der Jugendfeuerwehr als Spende zur Verfügung.

In dieser Woche fand die offizielle Übergabe der neuen Ausstattung statt. Gemeindejugendfeuerwehrwart Lukas Grannemann nahm die Spende gemeinsam mit Vertretern der vier Fördervereine entgegen und bedankte sich herzlich für die großzügige Unterstützung.

"Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dirk Schönhoff für diese großzügige Spende. Bereits beim kommenden Kreiszeltlager in Bookholzberg in zwei Wochen werden wir die Powerstation und das Solarmodul erstmals im Einsatz haben. Damit können wir unsere Jugendlichen deutlich besser versorgen, sei es beim Laden von Mobiltelefonen oder beim Kühlen von Getränken und Medikamenten. Das wird vieles angenehmer machen. Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung", so Grannemann.

Die Jugendfeuerwehr sowie die Fördervereine der Ortsfeuerwehren bedanken sich herzlich bei Dirk Schönhoff und der EC-Service GmbH für die großzügige Spende und das Engagement zugunsten der Nachwuchsarbeit der Feuerwehr.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell