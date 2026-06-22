Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall auf Verzögerungsstreifen

A4 Höhe Erfurt (ots)

Am Freitagabend kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zu einem Verkehrsunfall auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach.

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw KIA kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge frontal mit dem Heck des Transporters Iveco, welcher sich bereits auf dem Verzögerungsstreifen befand. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge kamen diese weiter nach rechts ab und kollidierten folglich mit der rechtsseitigen Schutzplanke.

Durch die Kollision wurden der Fahrzeugführer des KIA sowie ein Mitfahrer des Iveco leicht verletzt. Ein weiterer Mitfahrer des Iveco wurde schwer verletzt. Die Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von circa 45.000 EUR. Der KIA war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es kam zu einer kurzzeitigen Sperrung der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach.

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