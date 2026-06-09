Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugen nach Angriff gesucht

Warendorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Angriff auf einen 26-jährigen Warendorfer, der sich am Dienstag, 2.6.2026, 16.35 Uhr in Warendorf, Von-Ketteler-Straße ereignet hat. Tatverdächtig sind fünf bis sechs männliche Jugendliche, die den Mann traten. Hierdurch wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Als ein 55-Jähriger eingriff, um dem Warendorfer zu helfen, flüchteten die tatverdächtigen Angreifer sowie zwei Mädchen. Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem Angriff und/oder den Tatverdächtigen machen können, wenden sich an bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

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