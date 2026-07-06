Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Aktion "Ferienfeuerwehr" in Littel ein voller Erfolg: 21 Kinder erleben spannende 24-StundenSchicht

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Gemeinde Wardenburg (ots)

Von Freitag bis Samstag verwandelte sich das Feuerwehrhaus in Littel in ein aufregendes Ausbildungscamp für Nachwuchsretter. Im Rahmen der Aktion "Ferienfeuerwehr" tauchten 21 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren für 24 Stunden hautnah in den Alltag der Freiwilligen Feuerwehr ein. Wie echte Einsatzkräfte erlebten die Mädchen und Jungen eine Schicht voller Herausforderungen und Teamwork. Nach der Begrüßung am Freitagnachmittag, dem Beziehen der Schlaflager und der Einteilung auf die Einsatzfahrzeuge warteten verschiedene, realistisch gestaltete Übungsszenarien auf die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Ausbilderinnen und Ausbilder der Feuerwehr Littel hatten sich einiges einfallen lassen, um den Facettenreichtum der Feuerwehrarbeit greifbar zu machen. Das Spektrum reichte vom klassischen Löschangriff bei einer simulierten Brandbekämpfung über die systematische Personensuche in unübersichtlichem Gelände bis hin zur Vermittlung von lebensrettenden Erste-Hilfe-Maßnahmen. Dabei wurde großen Wert darauf gelegt, dass die Kinder alle Aufgaben altersgerecht und unter professioneller Anleitung der aktiven Einsatzkräfte selbstständig lösen konnten. "Es war absolut beeindruckend zu sehen, mit welcher Begeisterung und welchem kameradschaftlichen Zusammenhalt die Kinder die gestellten Szenarien abgearbeitet haben. Solche Erlebnisse schweißen zusammen und zeigen, wie wichtig Teamwork ist", betonten die Organisatoren der Aktion. Der 24-Stunden-Dienst bot den Kindern nicht nur spannende Action, sondern auch einen echten Einblick in das Ehrenamt, bei dem Verlässlichkeit und Zusammenhalt an oberster Stelle stehen. Gemeinsame Mahlzeiten im Gerätehaus und Spieleabende rundeten das Programm ab und sorgten für echtes Wachen-Feeling. Am Samstag endete die Aktion "Ferienfeuerwehr" für die sichtlich müden, aber stolzen Nachwuchs-Brandschützer. Die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Littel verbuchen das Wochenende als vollen Erfolg. Die Aktion hat bei vielen Teilnehmern große Begeisterung für das Feuerwehrwesen geweckt - ein wichtiger Schritt für die zukünftige Nachwuchsgewinnung der örtlichen Retter.

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