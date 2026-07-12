Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Kleinflugzeug meldet Flächenbrand - Feuerwehren verhindern Übergreifen auf landwirtschaftlichen Betrieb

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Brettorf (ots)

Die Feuerwehren der Gemeinde Dötlingen wurden am Sonntagnachmittag um 15:11 Uhr zu einem gemeldeten Pressen- und Flächenbrand in der Brettorfer Straße in Brettorf alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung sichtbar, sodass sich die gemeldete Lage schnell bestätigte.

Nach ersten Erkenntnissen drohte das Feuer aufgrund der trockenen Vegetation und des auffrischenden Windes auf angrenzende Baumreihen sowie einen nahegelegenen landwirtschaftlichen Betrieb überzugreifen. Noch beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Quaderballenpresse bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Gleichzeitig hatte sich das Feuer bereits auf das Stoppelfeld ausgebreitet.

Glücklicherweise konnte neben dem Notruf des betroffenen Landwirts auch ein weiterer Notruf aus der Luft abgesetzt werden. Ein sich unmittelbar über dem Schadensgebiet befindliches Flugzeug mit Fallschirmspringern aus Ganderkesee entdeckte den Brand frühzeitig, lokalisierte die Einsatzstelle und übermittelte umgehend wichtige Informationen an den Tower. Diese konnten den anrückenden Einsatzkräften bereits frühzeitig wertvolle Hinweise zur Lage liefern.

Bereits während der Anfahrt koordinierte der Einsatzleiter die eintreffenden Fahrzeuge und teilte ihnen konkrete Einsatzabschnitte zu. Jedes Fahrzeug erhielt einen klar definierten Einsatzauftrag, sodass die Brandbekämpfung unmittelbar nach dem Eintreffen zielgerichtet aufgenommen werden konnte. Durch dieses strukturierte Vorgehen konnten mehrere Einsatzschwerpunkte gleichzeitig bearbeitet werden.

Mit Löschfahrzeugen, Löschrucksäcken und Feuerpatschen gelang es den Einsatzkräften, die Ausbreitung des Feuers zügig einzudämmen. Nach rund einer Stunde war der Brand vollständig gelöscht und ein Übergreifen auf den landwirtschaftlichen Betrieb sowie die angrenzenden Baumreihen erfolgreich verhindert.

"Gerade bei den derzeit trockenen und warmen Witterungsverhältnissen können Stoppelfelder nach Erntearbeiten innerhalb kürzester Zeit in Brand geraten. Solche Einsatzlagen gehören daher regelmäßig zu den Ausbildungsinhalten der Feuerwehren im Landkreis Oldenburg. Durch intensive und wiederkehrende Übungsdienste wird genau dieses Szenario trainiert, sodass die Einsatzkräfte im Ernstfall routiniert und koordiniert handeln können.", betont Jannik Stiller, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg.

Der Einsatz in Brettorf hat erneut gezeigt, wie wichtig diese realitätsnahe Ausbildung für eine schnelle und erfolgreiche Brandbekämpfung ist.

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