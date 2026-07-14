Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Zeugen nach Diebstahl von zwei Bienenvölkern gesucht

Samern (ots)

Zwischen dem 5. und 7. Juli entwendete ein unbekannter Täter aus einem Naturschutzgebiet an der L68 nahe 48465 Ohne mehrere Bienenstöcke mit zwei Bienenvölkern, ca. 30 kg Honig pro Volk und weiteres Zubehör. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

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