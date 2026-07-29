Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: E-Scooter-Akku löst Brand aus

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 28.07.2026, gegen 16:40 Uhr wurde die Polizei von einem Brand in einem Wohngebäude in Löffingen, Bei der Kirche, informiert. Beim Eintreffen der Polizei an der angegebenen Örtlichkeit war der Brand bereits vollständig gelöscht. Nach den derzeitigen Ermittlungen geriet mutmaßlich ein Akku eines E-Scooters in der Küche der Wohnung in Brand. Die Bewohner der Wohnung konnten das Feuer löschen. Die beiden Personen wurden durch eine aufmerksame Nachbarin aus der Wohnung geholt. Die 74-jährige Frau und der 76-jährige Mann wurden durch die Rauchgasentwicklung leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Durch die Freiwillige Feuerwehr Löffingen wurde das Wohngebäude evakuiert und die betroffene Wohnung durchlüftet. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Der Polizeiposten Löffingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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