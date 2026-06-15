POL-UL: (UL) Ulm - Über zwei Promille
Am Sonntag musste ein Autofahrer in Ulm nach einer Verkehrskontrolle seinen Führerschein abgeben.
Ulm (ots)
Gegen 18.15 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Ulm-West einen Seat-Fahrer in der Blaubeurer Straße. Der war in deutlichen Schlangenlinien unterwegs. Da der 52-Jährige am Steuer spürbar alkoholisiert war, machten die Beamten einen Alcotest. Der ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste anschließend mit in eine Klinik und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.
++++1123115 (BK)
Rückfragen bitte an:
Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell