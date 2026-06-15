Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Über zwei Promille

Am Sonntag musste ein Autofahrer in Ulm nach einer Verkehrskontrolle seinen Führerschein abgeben.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Ulm-West einen Seat-Fahrer in der Blaubeurer Straße. Der war in deutlichen Schlangenlinien unterwegs. Da der 52-Jährige am Steuer spürbar alkoholisiert war, machten die Beamten einen Alcotest. Der ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste anschließend mit in eine Klinik und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

++++1123115 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell