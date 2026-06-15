Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Durch Bierkrug verletzt

Ein Unbekannter warf am Sonntag einen Bierkrug in eine Menschenmenge. Dabei erlitten mehrere Personen Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr im Toilettenbereich des Festzeltes auf dem Maienfest. Dort standen mehrere Personen, als plötzlich ein Bierkrug angeflogen kam. Der verletzte vier Personen am Kopf. Der Bierkrugwerfer wurde zwar vom Sicherheitspersonal gestellt, aber dann vor dem Eintreffen der Polizei des Zeltes verwiesen. Die Polizei Göppingen (Tel.07161/632360 )hat die Ermittlungen zu dem Unbekannten aufgenommen.

Gegen 23 Uhr kam es zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung im Bereich des Haupteingangs der Therme. Dort waren zwei Personen aneinander geraten. Gegenüber der Polizei verhielt sich ein 16-Jähriger aggressiv. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Dem wollte er zunächst nicht nachkommen und versteckte sich hinter einer Personengruppe. Erst nach neuerlicher Ansprache durch die Polizei kam er der Aufforderung nach.

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