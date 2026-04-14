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Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei warnt vor kriminellen Anrufern - Bargeld an Betrüger übergeben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0311

Kriminelle haben am Montag (13. April) eine 87-jährige Dortmunderin dazu gebracht, Bargeld an einen ihr unbekannten Mann zu ergeben. Sie haben die Frau glauben lassen, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall hatte und nun eine hohe Summe Bargeld benötigt werde, um zu verhindern, dass er ins Gefängnis muss. Das Telefonat führten die Betrüger mit ihr auf Russisch.

Die Dortmunderin erhielt den Anruf am Montagmorgen gegen 5 Uhr. Zunächst meldete sich ihr vermeintlicher Sohn am Telefon, bevor das Telefonat ein anderer Mann übernahm, der sich als Ermittler der Polizei ausgab. Dort macht er der Frau glaubhaft, dass ihr Sohn verletzt im Krankenhaus läge und eine fünfstellige Summe Bargeld notwendig sei, damit er nicht für mehrere Jahre ins Gefängnis muss.

Und so übergab die 87-Jährige, gegen 10:55 Uhr, eine fünfstellige Bargeldsumme an einem ihr unbekannter Mann, der vor ihrer Wohnungstür stand.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich der Hörder Semerteichstraße eine verdächtige Person beobachtet haben. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: ca. 168 cm groß, 30 bis 35 Jahre alt, stämmige Statur, runde Kopfform, hellblonde Haare (vorne lang) und trug eine grüne Weste. Weiterhin sprach die Person akzentfreies, fließendes russisch. Wenn sie jemanden gesehen haben, der auf die Beschreibung passt, geben Sie ihre Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Wir warnen daher: 

   - Seien Sie misstrauisch bei Notfällen am Telefon und 
     Geldforderungen
   - Rufen Sie selbst die betreffende Person zurück (unter der Ihnen 
     bekannten Nummer)
   - Geben Sie keine persönlichen Daten preis
   - Übergeben Sie niemals Bargeld oder andere Wertgegenstände
   - Wenn Sie unsicher sind legen sie auf und rufen die Polizei unter
     der 110

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Carina Dupont
Telefon: 0231/132-1037
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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