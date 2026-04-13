Polizei Dortmund

POL-DO: Unterschriftensammler raubt Goldkette in Lünen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0308

Am Sonntag (12.04.) raubte ein angeblicher Unterschriftensammler einer Seniorin im Lüner Stadtteil Brambauer eine Goldkette. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen klingelte es gegen 17:30 Uhr mehrfach an der Haustür eines Einfamilienhauses im Hasenweg. Als die 84-jährige Bewohnerin die Tür öffnete, stand ein Mann mit einem Zettel vor ihr. Dieser gab vor, Unterschriften zu sammeln und forderte die Seniorin zu einer Unterschrift auf dem Zettel auf.

Die Seniorin verweigerte die Unterschrift und wollte die Tür schließen. Dabei griff der Mann plötzlich nach ihrer Goldkette, riss diese vom Hals und flüchtete in Richtung der Straße "Auf dem Kelm".

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die 84-Jährige blieb bei dem Raub glücklicherweise unverletzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor bei mindestens zwei weiteren Häusern in der Nachbarschaft klingelte.

Die Seniorin konnte den Mann wie folgt beschreiben:

- Ca. 20 Jahre alt - Ca. 175 cm groß - Osteuropäischer Phänotyp, sprach Deutsch mit Akzent - Dunkle Haare - Trug eine schwarze Jacke und eine schwarze, lange Hose

Die Polizei fragt: Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der 0231/132-7441 entgegen. Insbesondere potentielle weitere Nachbarn, bei denen der Mann zuvor geklingelt hat werden geben, sich bei der Polizei zu melden.

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