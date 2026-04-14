Polizei Dortmund

POL-DO: Liebesbekundung an die Polizei: Strafanzeigen statt Kunstpreis

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0310

Fünf junge Männer begaben sich am Montagabend (13.04.) in Dortmund-Hombruch auf die Mission, einen Stromkasten zu verzieren. Statt eines Kunstpreises vergab die Polizei Strafanzeigen.

Gegen 23:40 Uhr begab sich ein Quintett in einem Dacia nach Hombruch. Ziel der Reise: Ein Stromkasten an der Ecke Zillestraße / Harkortstraße. Offenbar waren die jungen Künstler der Meinung, das triste Grau des Stromkastens könnte etwas Farbe vertragen.

Dazu waren die jungen Männer scheinbar große Fans der Polizei: Anders konnten sich die Beamten nicht erklären, dass das Quintett ausgerechnet die Liebesbekundung "ACAB" (All Cops Are Beautiful) als Motiv für ihre "Kunstaktion" wählte.

Ungünstig für die Männer, aber umso besser für die Polizei: Während andere Künstler im Verborgenen agieren und ihre Identität ein gut gehütetes Geheimnis ist, beobachtete ein aufmerksamer Nachbar die Aktion und wählte den Notruf. Vor Ort bestaunten die Beamten das Kunstwerk und nahmen erste Informationen zu dem, zu diesem Zeitpunkt noch flüchtigen, Quintett auf.

Gegen 0:30 Uhr bemerkten die Beamten dann im Rahmen der Streifenfahrt einen Dacia auf der Gildenstraße. Das Kennzeichen stimmte exakt mit den Angaben des aufmerksamen Zeugen überein. Anlass genug für die Beamten, den "Fanclub" einer Kontrolle zu unterziehen.

Und die stellte sich als Volltreffer heraus: Aus dem Auto strömte den Beamten bereits der Geruch frischer Farbe entgegen. Im Kofferraum stießen die Einsatzkräfte dann auf die Kunstutensilien: Mehrere Spraydosen sowie Schablonen mit verschiedenen Motiven und frischen Farbanhaftungen - neben der Liebesbekundung an die Polizei auch mit Schriftzügen über einen großen Dortmunder Fußballverein.

Die Beamten stellten die Identität der Hobbykünstler fest - Diese stellten sich als zwei 17-jährige Dortmunder und drei 19-Jährige (aus Unna) heraus. Statt eines Kunstpreises gab es Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung für das Quintett - Welches zudem ohne Farben und Schablonen die Heimreise antreten musste, denn diese stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen zu weiteren Tatorten der nächtlichen "Kunstaktion" dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell