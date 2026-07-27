Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Einbrecher am helllichten Tag überrascht

Ludwigsburg (ots)

Ein vermutlich offenstehendes Fenster nutzte ein bislang unbekannter Einbrecher am Sonntag (25.07.12026) gegen 13.15 Uhr und verschaffte sich so Zutritt in eine Wohnung in der Straße "Am Schlossberg" in Höfingen. Eine Bewohnerin wurde schließlich auf seltsame Geräusche aufmerksam, die aus einem der Zimmer zu ihr auf den Balkon drangen. Als die Frau die betreffende Zimmertür öffnete, sah sie einen Unbekannten, der sich an einer Schublade eines Nachttisches zu schaffen machte. Sie schrie den Täter an, der hierauf durch das Fenster sprang und mit einem E-Scooter die Flucht ergriff. Er dürfte mehrere Schmuckstücke in vierstelligem Gesamtwert entwendet haben. Der Mann soll etwa 178 cm groß und von schmaler Statur gewesen sein. Er habe eine helle Schirmmütze und helle Kleidung getragen. Außerdem führte er eine Tasche mit. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

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