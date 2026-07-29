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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 27.07.2026, 19.30 Uhr bis Dienstag, 28.07.2026, 07.40 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft zwei Eingangstüren und eine Tür zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bergwerkstraße aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Mehrfamilienhaus. Zu einem Diebstahlschaden sei es nicht gekommen. Als Zielrichtung werden Fahrräder vermutet.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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