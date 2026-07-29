POL-FR: Hausen im Wiesental: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Montag, 27.07.2026, 19.30 Uhr bis Dienstag, 28.07.2026, 07.40 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft zwei Eingangstüren und eine Tür zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bergwerkstraße aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Mehrfamilienhaus. Zu einem Diebstahlschaden sei es nicht gekommen. Als Zielrichtung werden Fahrräder vermutet.
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