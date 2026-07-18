Polizei Bochum

POL-BO: Mit Schafschere bewaffnet: Polizisten überwältigen 50-Jährigen - keine Verletzten

Herne (ots)

Bei einem Einsatz am Europaplatz in Herne überwältigten Polizeibeamte am Freitagnachmittag, 17. Juli, einen mit einer Schafschere bewaffneten Mann (50, ohne festen Wohnsitz). Dank der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte wurde niemand verletzt.

Zeugen meldeten gegen 14.40 Uhr über den Polizeinotruf 110, dass der 50-Jährige am Archäologiemuseum mehrere kleine Bäume aus der Erde gerissen hatte. Die kurz darauf eintreffenden Beamten sprachen ihn an, woraufhin dieser zu schreien begann. Weil die Polizisten zeitgleich bemerkten, dass der Mann eine Schafschere in seiner Hosentasche führte, zogen sie ihre Dienstwaffen und forderten ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Doch der 50-Jährige griff unvermittelt nach seiner Schere und ging auf die Beamten zu.

Die reagierten blitzschnell, überwältigten den Mann und brachten ihn zu Boden.

Dank des schnellen Eingreifens blieben alle Beteiligten unverletzt; von der Dienstwaffe wurde kein Gebrauch gemacht.

Bei der Durchsuchung des 50-Jährigen stellten die Einsatzkräfte die Schafschere sowie sechs weitere Küchenmesser in einer Einkaufstüte sicher.

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und schrieben eine Anzeige.

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