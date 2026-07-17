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Polizei Bochum

POL-BO: Einbruchsversuch in Bochum-Hamme - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Ein unbekannter Mann hat versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wattenscheider Straße einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen, 15. Juli, gegen 7.30 Uhr. Anwohner bemerkten eine verdächtige männliche Person im Hausflur und stellten kurz darauf Beschädigungen an einer Wohnungstür fest. Der Tatverdächtige flüchtete unerkannt.

Er wird laut Zeugen als männlich, circa 170 cm groß, schlank, mit dunkelblonden kurzen Haaren, dunkler Haut und bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen kurzen Hose beschrieben.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-4135 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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