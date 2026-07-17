Polizei Bochum

POL-BO: Angriff in Flüchtlingsunterkunft: 39-Jähriger verletzt, Polizei fahndet nach 19-Jährigem

Witten (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Bochum

Die Polizei fahndet aktuell nach einem 19 Jahre alten Syrer, der einem 39-jährigen Iraker lebensgefährliche Verletzungen mit einer Stichwaffe zugefügt hat.

Die Tat ereignete sich am Freitagmorgen, 17. Juli, in der Flüchtlingsunterkunft an der Braukstraße. Nach einem Streit griff der 19-Jährige den 39-Jährigen gegen 1.20 Uhr morgens mit einem Messer an und fügte ihm lebensgefährliche Verletzungen zu. Anschließend flüchtete er.

Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen in eine Klinik, wo er derzeit intensivmedizinisch versorgt wird.

Alarmierte Polizeikräfte fahnden mit Hochdruck nach dem Flüchtigen. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Unter Leitung von Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann wurde eine Mordkommission eingesetzt.

Der Flüchtige hat dunkle, mittellange Haare und soll ein Tattoo am Hals haben. Zur Tatzeit trug er eine graue Jacke sowie eine blaue Hose.

Hinweise auf den Aufenthalt des 19-Jährigen nimmt die Polizei an jeder Polizeidienststelle sowie unter 0234 909-4441 entgegen.

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