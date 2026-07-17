Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrerinnen gesucht: 16-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 16. Juli, auf der Stöckstraße in Herne sucht die Polizei nach zwei beteiligten E-Scooter-Fahrerinnen.

Gegen 16.40 Uhr passierte eine 16-jährige Hernerin die Stöckstraße in Höhe der Haltestelle Gesamtschule Wanne-Eickel. Auf dem Gehweg kam es dann zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter, auf dem sich zwei unbekannte Mädchen befanden. Die 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die beiden Fahrerinnen stiegen nach dem Unfall wieder auf den E-Scooter und flüchteten vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Beide werden als zehn bis elf Jahre alt, circa 150 cm groß, schlank, mit braunen Haaren und bekleidet mit schwarzen T-Shirts beschrieben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

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