Polizei Bochum

POL-BO: Tretrollerfahrer (67) stürzt und kommt ins Krankenhaus

Bochum (ots)

Schwer verletzt wurde ein 67-jähriger Tretrollerfahrer bei einem Unfall am Donnerstag, 16. Juli, in Bochum-Grumme.

Gegen 13.45 Uhr war der 67-jährige Bochumer mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Freiligrathstraße unterwegs. Als er die Lessingstraße überquerte, fuhr dort ein 23-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf vom Fahrbahnrand an. Der 67-Jährige bremste stark ab und stürzte, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht.

Der Bochumer kam in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

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