Polizei Bochum

POL-BO: Mit dem Auto in den Urlaub? Aber sicher! Polizei Bochum gibt Tipps für den Ferienreiseverkehr

Bochum, Herne (ots)

Mit dem Start der Sommerferien beginnt in Nordrhein-Westfalen auch die Reisezeit. Was muss man bei langen Autofahrten beachten? Wie wird das Gepäck im Auto am besten gesichert? Worauf muss man achten, wenn Haustiere mit in den Urlaub fahren? Und wie kann man sich vor Diebstahl schützen?

Diese und viele andere Fragen beantworten die Teams der Verkehrsunfallprävention/Opferschutz und der Kriminalprävention/Opferschutz des Polizeipräsidiums Bochum an zwei Terminen:

- Mittwoch, 22. Juli, 9 bis 13 Uhr, City-Center Herne

- Mittwoch, 5. August, 9 bis 13 Uhr, Marktplatz Bochum-Gerthe

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich an einem Infostand rund um das Thema Ferienreiseverkehr informieren und mit den Expertinnen und Experten der Bochumer Polizei ins Gespräch kommen.

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