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Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Herne: Pedelecfahrer (46) schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Alleinunfall in Herne am Donnerstagabend, 16. Juli, ist ein 46-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 46-jährige Herner mit seinem Pedelec gegen 20.15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Eickeler Straße. Auf Höhe des Einmündungsbereichs zur Neuen Kampstraße geriet der Mann mit seinem Zweirad in die Bahnschienen und stürzte.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Zeugen leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 46-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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