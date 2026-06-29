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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flächenbrand durch Lagerfeuer ausgelöst - Einsatzkräfte können Schlimmeres verhindern

Sondershausen (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Hospitalstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Die Kameraden der Feuerwehr Sondershausen mussten eine ca. 30 Quadratmeter große Grasfläche löschen, nachdem sich ein Feuer auf Grund einer nicht korrekt abgelöschten Feuerstelle ausgebreitet hatte. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte das ausbreiten auf weitere Vegetation verhindert werden. Bei starker Trockenheit und hohen Temperaturen ist unvorsichtiger oder fahrlässiger Umgang mit Feuer sehr gefährlich. Die Erfahrung zeigt, dass selbst durch nicht beeinflussbaren Funkenflug in kürzester Zeit große Brände entstehen können. Deshalb raten Polizei und Feuerwehr gänzlich vom Umgang mit offenen Flammen in der Nähe von feuergefährlichen Stellen ab.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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