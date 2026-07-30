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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel am Kaiserstuhl: Lagerhallenkomplex durch Großbrand zerstört - Schaden in Millionenhöhe

Freiburg (ots)

Ein Feuer hat am Mittwochabend, 29.07.2026, einen Lagerhallenkomplex in der Leopoldstraße in Riegel zerstört.

Die Meldung ging gegen 22:45 Uhr zunächst über eine Brandmeldeanlage bei der Integrierten Leitstelle ein. Als erste Einsatzkräfte der Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, hatte sich das Feuer bereits zu einem Großbrand ausgeweitet, weshalb umgehend weitere Feuerwehren nachgefordert wurden.

Trotz des Einsatzes von mehreren hundert Feuerwehrleuten gelang es nicht mehr, den rund 2800m² großen Hallenkomplex zu retten. Die Feuerwehr konnte jedoch unter intensiven Ressourceneinsatz ein Ausbreiten der Flammen auf angrenzende Gebäude und Flächen verhindern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren in dem Lagehallenkomplex Holzmöbel gelagert. Menschen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 10 Millionen Euro geschätzt.

Zur genauen Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen übernommen.

In der Spitze befanden sich knapp unter 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks sowie der Polizei im Einsatz.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aufgrund bestehender Glutnester weiterhin an. Für den Einsatz in der Nacht eingerichtete Straßensperrungen konnten zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden.

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht, auch wenn es in der zurückliegenden Nacht in benachbarten Gebieten zu Geruchsbelästigungen durch die Rauchentwicklung gekommen war.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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