Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 2. Folgemeldung: Waldshut-Tiengen: Schwerverletze Person aufgefunden - möglicherweise weiteres Delikt

Freiburg (ots)

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen wurde bekannt, dass der 70- Jährige bereits am Samstag, 13.06.2026, gegen 16 Uhr im Sulzerring in Tiengen in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten Person involviert gewesen sein soll. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Zusammenhang mit den aktuellen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen sucht dringend Zeuginnen und Zeugen, die am Samstag, 13.06.2026, gegen 16 Uhr eine Auseinandersetzung in der Umgebung des Sulzerrings in Tiengen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

Ursprüngliche Meldungen:

1. Folgemeldung: Waldshut-Tiengen: Schwerverletze Person aufgefunden - Person verstorben

Am Samstag, 25.07.2026, verstarb der 70-Jährige im Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren der 20-Jährige und der 70-Jährige zusammen im Gewann Bannschachen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen dürften die beiden in Streit geraten sein, woraufhin der 70-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Eine Obduktion soll Aufschluss darüber geben, ob die Verletzungen für den Tod mitursächlich gewesen sein könnten. Der 20-Jährige wurde zwischenzeitlich in einer Fachklinik amtlich untergebracht. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und das Kriminalkommissariat Waldshut ermitteln derzeit wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.

Waldshut-Tiengen: Schwerverletze Person aufgefunden - Zeugensuche

Am Donnerstag, 09.07.2026, wurde gegen 16:15 Uhr ein schwerverletzter 70-jähriger Mann im Gewann Bannschachen, zwischen Wutach und Rhein, aufgefunden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zeitgleich gingen mehrere Meldungen über Notruf ein, dass ein junger Mann mit blutigem T-Shirt gesehen wurde. Da ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine großangelegte Fahndung eingeleitet. Gegen 18 Uhr konnte ein 20-Jähriger mit blutigem T-Shirt in der Nähe des Landratsamtes vorläufig festgenommen werden. Der Tatablauf und die Hintergründe sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, weshalb über diese Meldung hinaus keine weiteren Angaben gemacht werden können. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die am Nachmittag einen etwa 70-jährigen Mann in Begleitung eines etwa 20-jährigen im Bereich Bannschachen wahrgenommen haben oder den Flüchtigen mit dem blutigen T-Shirt gesehen haben. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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