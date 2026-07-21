Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Zeugen nach Unfall mit verletzter Radfahrerin gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (17.07.2026) gegen 17.20 Uhr in Oberstenfeld ereignete.

Eine 81 Jahre alte Citroen-Lenkerin fuhr die Landesstraße 1100 aus Richtung Großbottwar kommend entlang. An der Kreuzung zu Lichtenberger Straße stoppte sie an einer roten Ampel. Mutmaßlich als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie weiter. Zur selben Zeit passierte eine 39 Jahre alte die Kreuzung von der Lichtenberger Straße kommend in Richtung Beilsteiner Straße. Ob deren Ampel zu diesem Zeitpunkt Rot oder Grün zeigte, ist derzeit noch nicht klar. Die Citroen-Lenkerin kollidierte mit der Radfahrerin, die daraufhin stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachteten oder sachdienliche Hinweise zu den Ampelphasen zum Unfallzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

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