Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Unbekannter belästigt Minderjährige im Zug
Bundespolizei ermittelt und bittet um Mithilfe
Bruckmühl / Westerham (ots)
Bereits am Montag, den 13. Juli, hat ein Mann eine Jugendliche während der Zugfahrt von Bruckmühl nach Westerham offenbar erheblich belästigt. Der bislang unbekannte Täter soll die 14-Jährige kurz nach 13:30 Uhr aufgefordert haben, seinen entblößten und erigierten Penis anzufassen. Die Bundespolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.
Zunächst hatte sich der Unbekannte hinter, im weiteren Verlauf der Fahrt auf der anderen Seite des Wagengangs neben das Mädchen gesetzt. Unvermittelt zog er den Erkenntnissen zufolge seine Hose herunter und befriedigte sich selbst. Als die 14 Jahre alte Schülerin aufstand, um zur Tür zu gehen, habe der Mann sie angesprochen und gefragt, ob sie sein Glied anfassen wolle. Entsetzt verließ die Minderjährige am Bahnhof Westerham den Zug und ließ sich von ihrem Vater abholen. Der Unbekannte fuhr augenscheinlich in Richtung Holzkirchen weiter.
Mit der nachfolgenden Beschreibung bittet die Bundespolizei die Bevölkerung um Mithilfe: Gesucht wird ein etwa 40 Jahre alter, 1,75 Meter großer, leicht korpulenter Mann. Er hat kurze Haare und einen Bart, der im Kinnbereich buschig erscheint. Haare und Bart sind braun bis rot-braun. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jogging-Hose. Seine Aussprache wirkte eher undeutlich. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rosenheim unter der Rufnummer 0 80 31 / 80 26 21 02 entgegen.
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