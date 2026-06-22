LPI-J: Wildunfall bei Kösnitz
Kösnitz (ots)
Heute Morgen, gegen 04:30 Uhr überquerte zwischen Kösnitz und Stobra ein Reh die Straße. Ein heranfahrender 62-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb glückicherweise unverletzt.
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