LPI-J: Wildunfall bei Kösnitz

Weimar/ Weimarer Land (ots) - Eine 40-jährige Frau ist am Sonntagmittag in der Christian-Speck-Straße in Blankenhain von einem Hund angegriffen und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen riss sich der Hund gegen 13 Uhr von seiner 47-jährigen Halterin los und lief auf die Frau zu. Das Tier biss der Geschädigten zunächst in den linken Unterarm. Nachdem sie sich kurzzeitig lösen konnte, wurde sie erneut ...

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