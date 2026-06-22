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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit 2,10 Promille und in Schlangenlinien unterwegs - Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin nach Zeugenhinweisen

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Sonntagabend eine auffällig fahrende Pkw-Fahrerin in Weimar. Die Frau soll mit ihrem Mercedes mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein und andere Verkehrsteilnehmer damit gefährdet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Fahrerin auf der B7 beziehungsweise der Umgehungsstraße zwischen dem Abzweig Gaberndorf und dem Kreisverkehr Weimar-Schöndorf unterwegs. Zeugen beobachteten, wie das Fahrzeug wiederholt auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Ernst-Busse-Straße kam es beinahe zur Kollision mit einem am Fahrbahnrand stehenden Pkw. Nur durch ein plötzliches Gegenlenken konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Zudem mussten Fußgänger an einem Überweg zurückweichen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Die Polizei kontrollierte die Fahrerin wenig später. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger, die durch die Fahrweise gefährdet wurden oder bislang noch nicht als Zeugen bekannt sind, sich bei der Polizei in Weimar zu melden (03643 882 - 0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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