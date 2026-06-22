Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Gartenlaube - Diebe erbeuten Haushaltsgegenstände

Weimar/ Weimarer Land (ots)

In eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Weimar ist am Wochenende eingebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter entwendeten dabei mehrere Gegenstände im Gesamtwert von rund 300 Euro. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Samstagvormittag und Sonntagmittag. Die Unbekannten verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zum Gartenhaus und entwendeten unter anderem Haushalts- und Bekleidungsgegenstände. Zudem wurde aus dem Außenbereich der Parzelle weiteres Eigentum gestohlen. Auffällig ist, dass an der Gartenlaube keine Aufbruchsspuren festgestellt wurden. Am Tatort fanden die eingesetzten Polizeibeamten außerdem eine vermutlich vom Täter zurückgelassene angebrochene Bierflasche, die für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein könnte. Die Polizei Weimar bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kleingartenanlage beobachtet haben, sich zu melden (03643 882 - 0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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