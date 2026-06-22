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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frau bei Hundeangriff in Blankenhain verletzt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Eine 40-jährige Frau ist am Sonntagmittag in der Christian-Speck-Straße in Blankenhain von einem Hund angegriffen und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen riss sich der Hund gegen 13 Uhr von seiner 47-jährigen Halterin los und lief auf die Frau zu. Das Tier biss der Geschädigten zunächst in den linken Unterarm. Nachdem sie sich kurzzeitig lösen konnte, wurde sie erneut angegriffen und in den rechten Oberschenkel gebissen. Die Frau erlitt mehrere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Der Hund konnte schließlich von seiner Halterin wieder unter Kontrolle gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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