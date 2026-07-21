Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Körperverletzung am Haltepunkt Schwaig - Bundespolizei sucht verletzte Frau und weitere Zeugen

Nürnberg / Schwaig (ots)

Am Freitagabend (17. Juli) kam es am Haltepunkt Schwaig zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Frau. Die Geschädigte entfernte sich anschließend vom Ereignisort und wird nun dringend gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Gegen 21:40 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Nürnberg über die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken über den Vorfall informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Haltepunkt Schwaig konnten keine beteiligten Personen mehr angetroffen werden. Nach Angaben von drei Zeugen schlug ein bislang unbekannter Mann einer Frau mindestens einmal mit der Faust ins Gesicht. Die Geschädigte erlitt dabei nach Zeugenaussagen sichtbare Verletzungen im Kieferbereich. Anschließend entfernten sich sowohl der Mann als auch die verletzte Frau zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere wird die verletzte Frau gebeten, sich zur Klärung des Sachverhalts bei der Bundespolizei zu melden. Darüber hinaus werden weitere Zeuginnen und Zeugen gesucht, die Angaben zum Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 205551-0 oder per E-Mail an bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen.

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