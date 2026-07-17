Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Diebstahl am Hauptbahnhof München // 10.550 Euro Schaden
München (ots)
Ein 55-jähriger deutscher Staatsangehöriger ist am Dienstagnachmittag (14. Juli) am Hauptbahnhof München Opfer eines Diebstahls geworden. Der Mann meldete sich am Donnerstag (16.Juli) bei der Bundespolizei und zeigte den Vorfall an. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 55-Jährigen am Dienstagnachmittag auf dem Weg vom Starnberger Flügelbahnhof zum Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs München. Währenddessen soll er von einer bislang unbekannten männlichen Person mehrmals angerempelt worden sein. Wenig später bemerkte der Deutsche den Verlust seiner stahlgrauen Armbanduhr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 10.550 Euro. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.
Präventionshinweis der Bundespolizei:
Gerade im Zuge des Sommerreiseverkehrs kommt es erfahrungsgemäß zu einem erhöhten Reiseaufkommen an Bahnhöfen und in Zügen. Die Bundespolizei rät daher: - Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu fremden Personen - Tragen Sie Wertgegenstände stets möglichst nah am Körper oder verstauen Sie diese in Innentaschen - Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. Halten sie immer Körperkontakt zur Ihrem Handgepäck. - Melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend dem Zugpersonal oder der Polizei - Die Bundespolizei ist rund um die Uhr an Bahnhöfen und in Zügen präsent und steht Reisenden jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung
Ergänzende Hinweise zum Thema Handgepäck- und Taschendiebstahl sind im Internet auf den Seiten der Bundespolizei und der Polizeilichen Kriminalprävention abrufbar:
https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/vorsicht-taschendiebstahl
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/
Rückfragen bitte an:
Tim Oberfrank
Bundespolizeiinspektion München
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Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die
polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der
Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit
über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Zum
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München
gehören drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Er umfasst neben
der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg.
Sie finden unsere Wache und unseren Dienstsitz für die
nichtoperativen Bereiche mit dem Ermittlungsdienst in der Denisstraße
1, rund 500m fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt. Das Revier befindet
sich im Ostbahnhof. Zudem gibt es Diensträume am Hauptbahnhof, in
Pasing und Freising. Weitere Informationen erhalten Sie über oben
genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de sowie unter
www.x.com/bpol_by .
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