Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Diebstahl am Hauptbahnhof München // 10.550 Euro Schaden

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München (ots)

Ein 55-jähriger deutscher Staatsangehöriger ist am Dienstagnachmittag (14. Juli) am Hauptbahnhof München Opfer eines Diebstahls geworden. Der Mann meldete sich am Donnerstag (16.Juli) bei der Bundespolizei und zeigte den Vorfall an. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 55-Jährigen am Dienstagnachmittag auf dem Weg vom Starnberger Flügelbahnhof zum Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs München. Währenddessen soll er von einer bislang unbekannten männlichen Person mehrmals angerempelt worden sein. Wenig später bemerkte der Deutsche den Verlust seiner stahlgrauen Armbanduhr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 10.550 Euro. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Präventionshinweis der Bundespolizei:

Gerade im Zuge des Sommerreiseverkehrs kommt es erfahrungsgemäß zu einem erhöhten Reiseaufkommen an Bahnhöfen und in Zügen. Die Bundespolizei rät daher: - Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu fremden Personen - Tragen Sie Wertgegenstände stets möglichst nah am Körper oder verstauen Sie diese in Innentaschen - Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. Halten sie immer Körperkontakt zur Ihrem Handgepäck. - Melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend dem Zugpersonal oder der Polizei - Die Bundespolizei ist rund um die Uhr an Bahnhöfen und in Zügen präsent und steht Reisenden jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung

Ergänzende Hinweise zum Thema Handgepäck- und Taschendiebstahl sind im Internet auf den Seiten der Bundespolizei und der Polizeilichen Kriminalprävention abrufbar:

https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/vorsicht-taschendiebstahl

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

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