Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Einreise mit Folgen: Mehrere Gesuchte bei Grenzkontrollen festgenommen

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Freilassing (ots)

Für vier Reisende endete die Einreise nach Deutschland in den vergangenen Tagen nicht am eigentlichen Zielort, sondern in einer Justizvollzugsanstalt. Einsatzkräfte der Bundespolizei vollstreckten bei Grenzkontrollen mehrere Haftbefehle und nahmen einen weiteren per Untersuchungshaftbefehl gesuchten Mann fest.

Am Montagabend (13. Juli) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Kontrollstelle an der A8 einen 35-jährigen Kroaten als Insassen eines Fernreisebusses. Der Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen Bedrohung. Da der Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 960 Euro nicht begleichen konnte, wurde er kurze Zeit später in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kontrolle eines 36-jährigen Ungarn am Dienstag (14. Juli) in einem Einreisezug am Bahnhof Freilassing brachte gleich sieben Fahndungstreffer zutage. Darunter befanden sich fünf Aufenthaltsermittlungen sowie ein Strafvollstreckungshaftbefehl verschiedener Staatsanwaltschaften. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - hatte den Mann wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt. Da er den geforderten Betrag in Höhe von 2.160 Euro nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss.

Am Mittwoch (15. Juli) kontrollierten Bundespolizisten in der Kontrollstelle an der A8 einen 52-jährigen kroatischen Reisebusinsassen. Der Datenabgleich ergab eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Regensburg sowie einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim. Die Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht begleichen, sodass auch für ihn der Weg direkt in eine Justizvollzugsanstalt führte.

Nur wenige Stunden später nahmen Bundespolizisten bei einer grenzpolizeilichen Zugkontrolle am Bahnhof Freilassing einen 38-jährigen Kroaten fest. Die Staatsanwaltschaft München I hatte den Mann wenige Tage zuvor aufgrund des Verdachts der Körperverletzung mit einem Untersuchungshaftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben. Nach der Vorführung beim zuständigen Richter wurde der Kroate in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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