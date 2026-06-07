Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 05.06.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 07.06.2026, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

++ Buchholz i.d.N. - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag gegen 19:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Buchholz i.d.N. einen 68-Jährigen Pkw-Führer auf der Buchholzer Landstraße. Im Rahmen der Überprüfung führte ein Atemalkoholtest beim Kontrollierten zu einem Wert von 1,55 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

++ Garlstorf - Gegenstände von Autobahnbrücke geworfen - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Verkehrsteilnehmer meldeten, dass sich zwei männliche Personen auf einer Autobahnbrücke über der A7 kurz vor der Anschlussstelle Garlstorf befanden und Gegenstände auf die Fahrbahn in Richtung Hamburg geworfen haben sollen. Mehrere Streifenwagen wurden umgehend entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte noch beobachtet werden, wie sich eine Person von der Brücke entfernte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Bei der Brücke handelt es sich um einen kleinen Wirtschaftsweg über die Autobahn in unmittelbarer Nähe zum Rastplatz Schaapskaben. Die auf der Fahrbahn befindlichen Gegenstände wurden durch die Polizei beseitigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch den Vorfall weder Personen verletzt noch Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zu den beiden Tatverdächtigen liegt lediglich eine vage Beschreibung vor. Demnach soll es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben. Eine Person soll einen weißen Pullover getragen haben, die andere einen dunklen Kapuzenpullover. Zeugen, die am Freitagabend im Bereich der Anschlussstelle Garlstorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Maschen unter der Telefonnummer 04105-620200 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

++ LK Harburg - Fahrzeugdiebstahl mit anschließendem Einbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmen-Gelände in der Dieselstraße im Gewerbegebiet in Winsen (Luhe). Dort schlugen sie die Scheiben von zwei Fahrzeugen ein und entwendeten anschließend einen weißen Transporter mit roter Aufschrift. Nach bisherigen Ermittlungen wurde das Fahrzeug anschließend bei einem Einbruch in eine Spielhalle in der Straße Schlepelsberg in Wenzendorf als Tatfahrzeug benutzt. Hier verschafften sich die bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Anschluss flüchteten die Täter mit dem Fahrzeug und bisher unbekanntem Stehlgut in unbekannte Richtung. Der gestohlene Transporter konnte später im Bereich Rosengarten in einem Wald aufgefunden werden. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz i.d.N. unter 04181-2850 zu melden.

++ Seevetal - Spiegelgläser von zwei BMW entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von zwei BMW die jeweiligen Spiegelgläser der Außenspiegel entwendet. Beide Fahrzeuge standen in Seevetal, OT Emmelndorf, in der Nähe des Bahnhofs Hittfeld. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

++ Tespe - Fahren unter Alkoholeinfluss mit selbstgebautem Kraftfahrzeug

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr fiel Beamten der Polizei Winsen (Luhe) in der Schulstraße in Tespe ein unbeleuchtetes Kraftfahrzeug auf. Im Rahmen einer Kontrolle gab der 24-jährige Fahrzeugführer an, dass es sich bei dem Kraftfahrzeug um ein selbstgebautes "Bierkasten Moped" handelt. Durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Darüber hinaus wurde das Kraftfahrzeug ohne Kennzeichen geführt und war nicht versichert. Entsprechende Strafverfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

++ Seevetal - Unter Alkoholeinfluss verunfallt

In der Samstagnacht gegen 02:40 Uhr verlor ein 32-jähriger Fahrzeugführer in Seevetal-Fleestedt beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Pkw und kam auf einer Grundstücksmauer zum Stehen. Am Fahrzeug sowie an der Mauer entstand erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,08 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

++ Tostedt - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Buchholz i.d.N. einen Pkw in der Straße Am Baggersee in Tostedt. Bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer wurde im Rahmen der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 1,50 Promille festgestellt. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

++ Seevetal- Einbruch in Spielhalle in Meckelfeld

Am frühen Sonntagmorgen hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Spielhalle an der Glüsinger Straße in Meckelfeld auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus einem Geldspielautomaten konnte eine geringe dreistellige Bargeldsumme erlangt werden. Anschließend flüchtete die Täterschaft. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

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