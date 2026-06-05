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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage an Schule

Winsen (ots)

Aktuell läuft im Bereich des Gymnasiums an der Bürgerweide ein größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungslage. Der Bereich ist abgesperrt. Das Gebäude wurde vor wenigen Minuten evakuiert und wird aktuell von Polizeikräften durchsucht.

Der mutmaßliche Anrufer konnte parallel vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen.

Für die Schülerinnen und Schüler besteht keine akute Gefahr. Sie werden in Kürze die Sammelstelle verlassen können.

Für besorgte Angehörige, die keinen Kontakt herstellen können, ist eine Hotline eingerichtet. Die Nummer lautet: 04181 285-280.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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