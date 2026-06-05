Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Betrunken und ohne Licht gefahren ++ Winsen - Unfallverursacher nach Zusammenstoß zu Fuß geflüchtet

Seevetal/A1 (ots)

Betrunken und ohne Licht gefahren

Gestern, 4.6.2026, gegen 21:45 Uhr sicherte eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Maschen auf der A1 im Bereich des Maschener Kreuzes einen durchfahrenden Schwertransport nach hinten ab. Hierbei fiel den Beamten ein Honda Accord auf, der ohne eingeschaltete Beleuchtung auf dem Einfädelungssreifen von der A39 kommend versuchte, an dem Sicherungsfahrzeug und dem Schwertransport vorbeizufahren.

Die Beamten forderten den Mann auf, das Licht einzuschalten und anzuhalten. Der Hondafahrer folgte dem Streifenwagen, aber immer noch ohne eingeschaltetes Licht, so dass die Polizisten ihm mit ihrem Streifenwagen Haltzeichen gaben. Der Mann wechselte mehrfach die Spur, um an dem Streifenwagen vorbei zu fahren.

Letztlich konnten die Beamten ihn an der Anschlussstelle Harburg einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der 52-jährige Fahrer stark alkoholisiert war. Zu einem Atemalkoholtest war er nicht mehr im Stande. Zudem stellte sich heraus, dass an dem Auto falsche Kennzeichen angebracht waren. Der Wagen selbst hatte gar keine Zulassung mehr.

Dem 52-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel sowie die Fahrerlaubnis wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Winsen - Unfallverursacher nach Zusammenstoß zu Fuß geflüchtet

Auf dem Tönnhäuser Weg kam es gestern, 4.6.2026 gegen 16:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer eines Mercedes AMG, von Winsen kommend, in Fahrtrichtung Drage den Kreuzungsbereich an der Osttangente stark beschleunigend befahren, obwohl die Ampel laut Zeugen Rot gezeigt hatte. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Kleintransporter eines 20-jährigen Mannes, der vom Tönnhäuser Weg nach links in die Osttangente einbiegen wollte. Beide Fahrzeuge drehten sich. Der Transporter blieb im Kreuzungsbereich stehen. Der Mercedes blieb im Bereich des Bahnübergangs auf den Schienen stehen.

Der Fahrer des Kleintransporters und sein 23-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes hatte sich schon vor Eintreffen der ersten Kräfte zu Fuß entfernt. Er konnte auch im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen.

Durch den Unfall wurde auch die Schrankenanlage im Bereich des Bahnübergangs beschädigt. Infolgedessen musste die gesamte Ampelanlage abgeschaltet werden. Derzeit ist kein Bahnverkehr auf dem betroffenen Gleis möglich. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden vorläufig auf rund 150.000 EUR.

Zeugen, denen der flüchtende Fahrer des Mercedes aufgefallen ist oder die dazu weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

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