Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Räuberischer Diebstahl blieb erfolglos ++ Seevetal/Ramelsloh und Maschen - Einbrüche in Vereinslokale ++ Seevetal/Maschen - Ingewahrsamnahme

Winsen (ots)

Räuberischer Diebstahl blieb erfolglos

Eine 74-jährige Frau ist am Mittwoch, 3.6.2026, Opfer eines versuchten räuberischen Diebstahls geworden. Die Frau war gegen 13:55 Uhr mit einem Elektrorollstuhl auf dem Gehweg am Neulander Weg, zwischen der Einmündung Oderstraße und der Reso-Fabrik, unterwegs, als plötzlich ein rotes Auto neben ihr anhielt. Die Beifahrerin stieg aus und erkundigte sich nach einer Apotheke. Als die Frau ihr darauf antwortete, holte die Unbekannte plötzlich eine Schmuckkette heraus und wollte diese angeblich der Seniorin schenken. Sie deutete an, ihr die Halskette umzulegen, und riss ihr dabei eine Goldkette vom Hals. Die 74-Jährige schrie sofort um Hilfe, woraufhin die Unbekannte beide Ketten fallen ließ und zum Auto zurück lief. Das Fahrzeug fuhr davon. Die 74-jährige blieb unverletzt.

Die Täterin wurde als groß und von schlanker Statur beschrieben. Sie trug schwarze Haare, hatte einen dunkleren Hautteint und war mit einem roten Kleid bekleidet. Sie sprach Deutsch mit Akzent. Der rote Wagen wurde von einem Mann gefahren. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Seevetal/Ramelsloh und Maschen - Einbrüche in Vereinslokale

In der Nacht zu Mittwoch, 3.6.2026 sind Diebe in mehrere Vereinsheime eingedrungen. In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 10:15 Uhr kam es an der Horner Straße in Ramelsloh zu einer Tat. Dort hebelten die Täter eine Nebeneingangstür auf und durchsuchten mehrere Räume. Beute machten sie offenbar nicht.

Gegen 1:00 Uhr versuchten Diebe zudem, in eine Gaststätte an der Tennishalle an der Ohlendorfer Straße einzubrechen. Hierbei lösten sie allerdings die Alarmanlage aus und flüchteten unverrichteter Dinge wieder.

In Seevetal Maschen traf ist das Vereinsheim an der Straße Zum Sportplatz. Die Tat ereignete sich zwischen 1:00 Uhr und 9:00 Uhr. Die Täter durchsuchten mehrere Räumlichkeiten, brachen einen Zigarettenautomaten auf.

Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Tel.-Nr. 04105 6200.

Seevetal/Maschen - Ingewahrsamnahme

Eine 40-jährige Frau ist am Mittwoch, 3.6.2026, von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Die Frau war gegen 18:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Schulstraße aufgefallen, weil sie eine Ananas entwendet und die Mitarbeiter beschimpft und bedroht hatte. Die 40-jährige war stark alkoholisiert. Bei einem Atemalkoholtest erreichte sie einen Wert von über 2,6 Promille.

Die Frau hatte bereits ein Hausverbot für den Markt erhalten. Da sie auch den Platzverweis nicht nachkam und umstehende Personen fortgesetzt anschrie, wurde sie in Gewahrsam genommen.

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