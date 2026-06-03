Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Bei Löscharbeiten Leichnam entdeckt

Egestorf (ots)

Heute, 3.6.2026, gegen 5:15 Uhr, meldete ein Zeuge ein brennendes Fahrzeug im Bereich des Wohnmobilstellplatzes am Ahornweg. Die ersten Rettungskräfte stellten einen VW Transporter fest, der bereits in voller Ausdehnung brannte. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Im Zuge dessen fanden die Retter im Fahrzeug einen männlichen Leichnam auf.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich bei dem Toten um den 81-jährigen aus Nordrhein-Westfalen stammenden Halter des Fahrzeugs. Er hatte Angehörigen gegenüber am Vortag angegeben, sich in der Region einen Übernachtungsplatz suchen zu wollen.

Konkrete Hinweise auf die Brandursache gibt es derzeit noch nicht. Die Polizei vermutetet einen technischen Defekt und sichert Spuren am Fahrzeug. Die Ermittlungen dauern an.

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