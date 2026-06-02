Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gartenmöbel gestohlen ++ Seevetal/Hittfeld - bei Kraftstoffdiebstahl gestört

Buchholz und Tostedt (ots)

Gartenmöbel gestohlen

In den Jysk-Filialen an der Maurerstraße in Buchholz sowie an der Straße Zinnhütte in Tostedt kam es am Wochenende zu Diebstählen aus den Außenbereichen. In der Zeit zwischen dem 30.5.2026, 18:30 Uhr und Montag, 9:00 Uhr waren die Diebe in Buchholz aktiv. Sie lösten die Schraubverbindungen der Umzäunung und entwendeten mehrere Gartenmöbel aus dem Außenbereich.

In Tostedt lag die Tatzeit zwischen Sonntag, 10:00 Uhr und Montag, 7:30 Uhr. Auch hier brachen die Täter in das Außengelände ein, nachdem sie ein Schloss des Zaunes gewaltsam geöffnet hatten. Sie entwendeten ein Lounge-Möbel-Set und mehrere Einzelstücke. Der Gesamtschaden liegt bei über 3000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Hittfeld - bei Kraftstoffdiebstahl gestört

Vier Unbekannte haben heute, 2.6.2026, gegen 0:15 Uhr versucht, Kraftstoff aus einem an der Straße Zu den Reetwiesen abgestellten Wagen abzuzapfen. Anwohner wurden auf Geräusche aufmerksam und schauten nach. Ein Zeuge sprach die vier jungen Männer an, woraufhin sie in zwei Autos sprangen und davon fuhren. Es blieb bei Sachschaden am Tankverschluss. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

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