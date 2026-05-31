Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 29.05.2026, 12:00 Uhr bis 31.05.2026, 12:00 Uhr

Buchholz in der Nordheide (ots)

Autofahrer meldet Radfahrerin in Schlangenlinien:

Am 31.05., gegen 02:30 Uhr, meldet ein Autofahrer eine Radfahrerin, die in Schlangenlinien die Bremer Straße in Buchholz i.d.N. entlangfährt. Bei der Kontrolle der 44-jährigen Radfahrerin wird durch die Beamten ein Atemalkoholwert von 1,98 Promille festgestellt. Es ist eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Tostedt - Mann unter Verdacht betrunken mit dem Pkw zur Polizeistation Tostedt gefahren zu sein:

Am 30.05. erscheint gegen 18:30 Uhr ein 40-jähriger Mann bei der Polizeistation Tostedt, welcher auf die Beamten einen angetrunkenen Eindruck erweckt. Während des Gespräches ergeben sich Hinweise, dass der Mann mit seinem Pkw vorgefahren ist. Ein Blick auf die Videoüberwachung des Dienststellengeländes bestärkt die Vermutung der Beamten. Ein Atemalkoholtest ergibt 1,82 Promille bei dem Mann, sodass ihm im Krankenhaus Buchholz Blut abgenommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet worden ist.

Seevetal/Hittfeld - Sachbeschädigung an Sporthalle:

Am späten Abend des 29.05.2026 ist ein Bürger auf eine sich im Obergeschoss der Hittfelder Sportarena befindliche männliche Person aufmerksam geworden. Diese Person hat, wie sich im weiteren Hergang herausstellt, in der Sporthalle eine Fensterscheibe vollständig aus dem Rahmen gerissen. Die Personalien der augenscheinlich alkoholisierten Person konnten ermittelt werden. Eine Strafanzeige ist gefertigt worden.

Neu Wulmstorf - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr:

Am Abend des 30.05.2026, gegen 20 Uhr, haben zwei 7-jährige Kinder im Bereich des Bahnübergangs in Neu Wulmstorf mehrere Steine auf die Fahrbahn geworfen, ohne sich über die Konsequenzen ihres Handelns im Klaren zu sein. Glücklicherweise ist es hierbei lediglich zu einem kleinen Sachschaden an einem Pkw gekommen. Die Kinder sind in die Obhut ihrer Eltern übergeben worden.

Stelle - Trunkenheitsfahrt eines 19-Jährigen gestoppt:

Auf dem Rückweg von einem Unterstützungseinsatz in der Nacht zum Sonntag, gegen 03:20 Uhr, kontrollierten die Beamten des Autobahnpolizeikommissariats Maschen einen mit drei Personen besetzten Pkw (Audi A4) in Stelle. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die beiden 17- und 18-jährigen Mitfahrer wurden von einer weiteren Polizeistreife nach Hause gebracht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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