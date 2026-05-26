Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Winsen (ots)

Der Polizei in Winsen ist am Samstag eine Straßenverkehrsgefährdung angezeigt worden. Demnach war der Fahrer eines weißen VW Transporters mit Firmenaufschrift am 23.05.2026, gegen 09.40 Uhr, auf der Hauptstraße in Garstedt, Fahrtrichtung Winsen, zunächst sehr dicht aufgefahren. In einem Kurvenbereich soll der Transporter dann überholt und den Pkw geschnitten haben, sodass dessen Fahrerin nach rechts ausweichen und eine Vollbremsung machen musste, um nicht mit dem Transporter und einem Baum am Straßenrand zusammenzustoßen.

Der Transporter hat nach Angaben der Zeugin im weiteren Verlauf der Fahrt auf der L 234 im Bereich Luhdorf andere Autos ähnlich gefährdend überholt und schließlich auf der Luhdorfer Straße in Winsen, Höhe Roydorfer Weg, mehre vor der roten Ampel haltende Fahrzeuge überholt und den Kreuzungsbereich bei Rot durchfahren.

Die Polizei hat den Halter des Firmentransporters ermittelt, sucht aber weitere Zeugen, denen die Fahrmanöver ebenfalls aufgefallen sind oder die genauere Angaben zum Fahrer machen können.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

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