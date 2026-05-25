Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 22.05.2026, 12:00 Uhr bis 25.05.2026, 12:00 Uhr

Buchholz (ots)

- Körperverletzung -

Am 24.05.2026 gegen 03:20 Uhr kam es im Buchholzer Stadtpark am Rathaus zu einer Körperverletzung. Hierbei sollen 3-4 Männer an das Opfer (29 Jahre) herangetreten sein, wobei anschließend zwei von ihnen zugeschlagen haben sollen. Das Opfer erlitt hierdurch Verletzungen im Gesicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Personen, welche Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Buchholz, unter 04181-2850, zu melden.

++ Tostedt / Asendorf ++

- Fahrten unter Drogeneinfluss -

Am frühen Samstagmorgen wurde ein Kraftfahrzeugführer (56 Jahre) in Tostedt kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von THC steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstagabend wird auf der L213, zwischen Asendorf und Hanstedt, ein 53-jähriger Fiat-Fahrer kontrolliert. Hierbei stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Kokain im öffentlichen Verkehr führte. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

++ BAB7 ++

- Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw -

Am Freitagmittag kam es, auf der durch Reiseverkehr ohnehin stark belasteten A7, in Fahrtrichtung Hamburg, kurz vor dem Horster Dreieck, im zweistreifigen Baustellenbereich zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw und insgesamt fünf leichtverletzten Personen. Mehrere auf dem Hauptfahrstreifen fahrende Fahrzeugführer mussten im stockenden Verkehr ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt abrupt abbremsen. Ein 55-jähriger Führer eines Pkw erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Pkw eines 63-jährigen Verkehrsteilnehmers auf. Infolgedessen wurde dieses Fahrzeug auf den Kleinwagen einer 24-Jährigen und dieser wiederum auf den Kleinwagen einer 25-Jährigen aufgeschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Drei Fahrzeuge mussten durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen werden. Vier der fünf Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der rechte Fahrstreifen blieb für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa EUR 30.000,- geschätzt.

++ BAB1 ++

- Kontrollen des Güterkraftverkehrs -

Am Pfingstsonntag und -montag führten Beamte des Autobahnpolizeikommissariats Maschen gezielte Kontrollen des gewerblichen Güterkraftverkehrs auf den hiesigen Autobahnabschnitten, insbesondere auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Rade und Hamburg-Harburg, durch. Hierbei wurden insgesamt acht Sattelzüge festgestellt, welche entgegen dem bestehenden Sonn- und Feiertagsfahrverbot Güter beförderten. Neben rechtlichen Konsequenzen für die Fahrzeugführer haben auch die Beförderungsunternehmen empfindliche Strafen zu erwarten.

++ Winsen (Luhe) ++

In der Nacht vom 21. auf den 22.05. kam es in der Deichstraße zu einem Diebstahl von Werkzeugen aus einem Baucontainer.

Weiterhin kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Straße An der Kleinbahn, zu einem PKW-Brand, wobei dieser vollständig ausbrennt.

In der darauffolgenden Nacht, gegen 03:00 Uhr, werden Rettungskräfte erneut zu einem Brandgeschehen gerufen. In einem Hinterhof, zwischen der Brahmsallee und der Bahnhofstraße, gerieten auf bislang unbekannte Ursache mehrere Mülltonnen in Brand. Ein Übergreifen auf ein danebenliegendes Haus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder den Bränden geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Winsen (Luhe) unter 04171-7960 zu melden.

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