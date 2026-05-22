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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher wurden überrascht ++ Stelle - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Buchholz/Dangersen (ots)

Einbrecher wurden überrascht

An der Straße Dangersen Dorf sind gestern, 21.05.2026, Diebe in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und mehrere Schubladen durchwühlt.

Eine Bewohnerin war gegen 21:35 Uhr auf Geräusche aufmerksam geworden und schaute auf der Terrasse nach. Dabei stand sie plötzlich einem Täter gegenüber. Die Frau wurde weggeschubst und schrie laut um Hilfe. Die beiden Diebe flüchteten daraufhin mit einigem Schmuck in der Hand und fuhren mit einem Auto in Richtung der Bundesstraße 75 davon. Nachbarn hörten die Hilferufe der Seniorin, wählten den Notruf und liefen sofort zu ihr. Die Frau blieb unverletzt. Die Täter konnten entkommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Stelle - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des Penny-Marktes an der Lüneburger Straße kam es gestern, 21.5.2026, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 18:05 Uhr war ein weißer VW Transporter auf dem Parkplatz abgestellt. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, stellte er fest, dass der Lack auf der gesamten linken Fahrzeugseite in verschiedenen Höhen zerkratzt war. Da der Transporter nahe des Fahrradstandes abgestellt war, ist es durchaus möglich, dass die Kratzer beim Vorbeischieben eines Fahrrades entstanden. Ein Verursacher hatte sich jedoch nicht zu erkennen gegeben.

Hinweise bitte an die Polizei in Stelle, Tel. 04174 668980.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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