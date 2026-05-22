Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vorläufige Festnahme nach Angriff mit Messer

Buchholz (ots)

Gestern, 21.5.2026, gegen 17:00 Uhr, meldeten mehrere Zeugen Schussgeräusche und eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern in der Richard-Schmidt-Straße. Als Polizeibeamte kurz nach dem Notruf dort eintrafen, waren weder die Personen noch die benannten Fahrzeuge vor Ort. Die Beamten konnten allerdings Blutspuren und eine Schreckschusswaffe sicherstellen.

Wenig später trafen sie zwei der drei Beteiligten im nahen Krankenhaus an. Ein 37-jähriger Mann war offenbar durch Messerstiche leicht verletzt worden, sein 30-jähriger Bruder hatte schwere bis lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Der mutmaßliche Täter der Auseinandersetzung war zunächst flüchtig. Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnte dessen Identität festgestellt werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnanschrift wurde er nicht angetroffen. Der 41-jährige Mann erschien im Laufe der Nacht auf der Dienststelle und wurde vorläufig festgenommen.

Der Zustand des schwer verletzten 30-jährigen Mannes ist nach einer Notoperation stabil.

Die Polizei hat vor Ort zahlreiche Spuren gesichert und erste Zeugen befragt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zu weiteren Details dauern an.

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