Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Anklage wegen des Verdachts der Unterstützung der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat (IS)"

Karlsruhe (ots)

Die Bundesanwaltschaft hat am 10. Februar 2026 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf Anklage gegen

die deutsche Staatsangehörige Nadine D.

erhoben.

Die Angeschuldigte ist der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung und des Werbens um Mitglieder oder Unterstützer für eine solche Vereinigung sowie des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz (§ 129a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 StGB, § 129b Abs. 1 Satz 1 und 2 StGB; § 18 Abs. 1 AWG in Verbindung mit einschlägigen EU Vorschriften) hinreichend verdächtig.

In der nunmehr zugestellten Anklageschrift ist im Wesentlichen folgender Sachverhalt dargelegt:

Nadine D. sympathisiert mit der Ideologie der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS). Spätestens ab dem Jahr 2019 betrieb sie eine Initiative zur Gefangenenhilfe für Mitglieder, Unterstützer und Sympathisanten des IS in Deutschland und im Ausland. Dazu warb die Beschuldigte bis Sommer 2024 über verschiedene Online-Profile Spenden in Höhe von insgesamt fast 15.000 Euro ein. Die Gelder leitete sie an inhaftierte Begünstigte oder deren Angehörige weiter. Zudem rief Nadine D. im Internet dazu auf, für IS-Mitglieder und Sympathisanten in Haft Briefe und Fotobeiträge mit Durchhalteparolen des IS zu verfassen. Das gesamte Vorgehen diente dazu, die Inhaftierten zu bestärken, der Organisation treu zu bleiben und ihr für weitere Engagements zur Verfügung zu stehen.

Die Angeschuldigte wurde am 3. September 2025 in Düsseldorf festgenommen und befindet sich seit diesem Tag in Untersuchungshaft (vgl. Pressemitteilung Nr. 57 vom 4. September 2025).

Original-Content von: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), übermittelt durch news aktuell