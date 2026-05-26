Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich ++ Neu Wulmstorf - Zwei Autodiebstähle in der Nacht ++ Winsen - Vorläufige Festnahmen nach gefährlicher Körperverletzung

Rosengarten/Sieversen (ots)

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Auf der Rosengartenstraße (K 52) kam es heute, 26.5.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen kurz vor 7 Uhr war ein 61-jähriger Mann mit seinem Volvo auf der Kreisstraße in Richtung Westerhof unterwegs, als ein 47-Jähriger mit einem VW Transporter, von der Nenndorfer Straße kommend, in die Vorfahrtstraße einfuhr. Er hatte den von rechts kommenden Volvo offenbar übersehen.

Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. In der Folge überschlug sich der Volvo und blieb im Seitenraum liegen. Dessen Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Die K 52 musste für die Aufräumarbeiten und das Abschleppen der beiden Unfallfahrzeuge für und eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Neu Wulmstorf - Zwei Autodiebstähle in der Nacht

Am Montagmorgen, 25.5.2026, in der Zeit zwischen 4:30 Uhr und 11:45 Uhr, stahlen Diebe im Stieglitzweg einen blauen Toyota Corolla von einem Privatgrundstück. Der Wert des Fahrzeugs liegt bei 30.000 EUR.

Ebenfalls in der Nacht zu Montag, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 8:30 Uhr, kam es auch in der Bahnhofstraße Diebstahl eines Toyota Corolla. In diesem Fall handelte es sich um ein schwarzes Modell. Sein Wert wird auf rund 26.000 EUR geschätzt.

Die Polizei geht in beiden Fällen davon aus, dass die Täter das schlüssellose Zugangssystem manipulieren konnten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Winsen - Vorläufige Festnahmen nach gefährlicher Körperverletzung

Am 22.5.2026, gegen 19:35 Uhr, meldete ein Zeuge, dass in der Rathausstraße ein Mann mit einem Messer verletzt worden sei. Die drei mutmaßlichen Täter seien in Richtung Bahnhofstraße flüchtig.

Im Rahmen der Fahndung wurden zwei 26 und 27 Jahre alte Männer auf die die Beschreibung passte in der Rathausstraße angetroffen und vorläufig festgenommen. Ein Messer hatten sie nicht bei sich.

Der Verletzte, ein 36-jähriger Mann, kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen gab es zwischen dem Opfer und einem der drei Beschuldigten bereits in den zurückliegenden Tagen Streitigkeiten.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

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