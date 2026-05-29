Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Winsen - Unter Drogen im Fahrzeug eingeschlafen ++ Winsen - Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Winsen/ Luhe (ots)

Unter Drogen im Fahrzeug eingeschlafen

Ein Zeuge meldete am Donnerstag, gegen 14 Uhr eine Person, welche am Steuer eines Fahrzeuges zusammengesunken sei. Der Rettungsdienst und die Polizei machten sich daher umgehend auf den Weg in die Ernststraße. Vor Ort konnte der 19Jährige geweckt werden. Er gab an müde gewesen und eingeschlafen zu sein. Den Grund für die Müdigkeit lieferte ein vor Ort durchgeführter Drogentest. Dieser war positiv auf Cannabis. Dem Winsener wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Winsen - Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 52Jähriger aus dem Bereich Lüneburg befuhr am Donnerstag, gegen 17 Uhr die Radbrucher Straße in Winsen. Aus dem Postweg kam eine 43Jährige und achtete nicht auf den Vorrang des Mannes aus dem Bereich Lüneburg. Der PKW der Lüneburgerin und das Motorrad des Mannes kollidierten daraufhin. Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die Radbrucher Straße war für die Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt.

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